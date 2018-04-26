В Екатеринбурге снесли незаконно построенный четырехэтажный дом

11:27 | 28.04.2018

В Екатеринбурге снесли четырехэтажный многоквартирный дом, который владелец пытался выдать за частный. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, площадь постройки составила 280 кв. м.



По сути дом являлся многоквартирным: в нем было 29 изолированных помещений с выходами в общие коридоры. Технически застройщик предусмотрел размещение санузлов в каждой из квартир.



Кроме того, здание оказалось опасным для проживания: ширина коридоров затрудняла эвакуацию людей, а между постройкой и забором не было места для проезда спецтехники.



В итоге было принято решение о сносе дома. Так как владелец не захотел сделать это самостоятельно, работы выполнены силами администрации города.





Фото: gazeta13.ru