Судебные приставы из-за антисанитарии закрыли пекарню на Саввы Белых

Деятельность пекарни на улице Саввы Белых приостановлена на 45 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты Роспотребнадзора установили здесь нарушения хранения готовых блюд, кондитерских изделий, яиц, теста и так далее, а также нарушения содержания чистой посуды и другое.— Рассмотрев на открытом заседании дело в отношении организации, занимающейся изготовлением и продажей хлебобулочных изделий, по инициативе ТУ Роспотребнадзора, Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановлении деятельности пекарни на срок до 45 суток в связи с нарушением ст. 6.6. КоАП, — отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.