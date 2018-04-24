Судебные приставы закрыли центр Guru на Репина

10:53 | 26.04.2018

В Екатеринбурге судебные приставы и прокуратура опечатали административно-торговый и гостиничный центр Guru по адресу улица Репина, 22.



Напомним, что ранее Арбитражный суд Свердловской области решил закрыть центр, так как в здании обнаружили около 50 нарушений правил пожарной безопасности. Кроме того, центр работал без разрешения на ввод в эксплуатацию, а часть здания считается объектом незавершенного строительства.



— В рамках исполнительного производства судебные приставы совместно с сотрудниками прокуратуры Свердловской области выехали по адресу расположения административно-торгового комплекса и опечатали входы в указанное здание, предупредив предпринимателей об административной ответственности в случае незаконного возобновления использования помещений до получения разрешения на ввод в эксплуатацию, — сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





Фото: 1723.ru