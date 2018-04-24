Шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 растут за счёт повышения узнаваемости

10:03 | 26.04.2018

За счёт того, что город стал более узнаваем в мире, у Екатеринбурга повысились шансы на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025, об этом заявил свердловский сенатор Аркадий Чернецкий.



По словам экс-мэра Екатеринбурга, а ныне сенатора, ранее, когда шла работа по подготовке ЭКСПО-2020, проблема была в том, что о регионе и его столице мало что знали в других странах.



«Я проехал более 40 стран мира и каждый раз начинал свою презентацию с подробного рассказа о том, что такое Екатеринбург, что такое Урал, и видел удивление», — рассказал Аркадий Чернецкий на приеме для глав дипмиссий стран — членов Международного бюро выставок в Москве.



Сегодня, по словам политика, ситуация в корне изменилась, так как за пять лет в регионе и его столице активизировалась выставочная деятельность, прошло немало мероприятий международного масштаба. Кроме того, заявка от Екатеринбурга на выставку ЭКСПО-2025 была модернизирована, появилась новая концепция — город будущего.



Напомним, что город-победитель в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 будет назван в ноябре 2018 года. Помимо Екатеринбурга, борьбу за право провести выставку у себя ведут японский город Осака и столица Азербайджана Баку.