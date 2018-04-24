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09:25 | 26.04.2018
Жительница Североуральска с помощью сайта знакомств похитила у иностранца более 8 млн рублей
Девушка зарегистрировалась на сайте знакомств и в феврале 2016 года начала общаться с жителем Польши. При этом она разместила на своей странице фото модели — стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами — и выдавала себя за нее. Также она использовала псевдоним Екатерина.
Анастасия пользовалась тем, что мужчина является обеспеченным одиноким человеком с неустроенной судьбой, и выманивала у него деньги под различными предлогами. Таким образом девушка похитила более восьми миллионов рублей.
— Весь период их общения проходил посредством телефонных разговоров и переписки в социальных сетях. Во время их общения Трюмова рассказывала ему о жизненных трудностях, которые якобы произошли с ней, таких как автомобильная авария, болезнь и смерть близкого родственника (матери), незаконное задержание ее и родственников сотрудниками полиции и др., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Кроме наказания в виде двух лет лишения свободы, с Анастасии Трюмовой взыскали штраф в размере 500 тысяч рублей, а также более 6,8 млн рублей в пользу потерпевшего. Приговор в законную силу не вступил.
Фото: misanec.ru
© «Вечерние Ведомости»
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