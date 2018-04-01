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22:15 | 25.04.2018
На Урале фермеров, допустивших загрязнение почвы свиным навозом, обязали выплатить государству 164 миллиона рублей
Известно, что летом 2014 года «Полевское» (согласно данным ЕГРЮЛ, единственный учредителем предприятия является ОАО «Северский трубный завод») допустило разлив свиного навоза, который отравил поверхность почвы на участке площадью почти 43 тысячи 878 кв. м. Свинарник расположен недалеко от Полевского рядом с селом Косой Брод.
Загрязнение почв в результате хранения отходов подтверждается результатами анализа проб почвы. Установлено, что превышение условно-фоновых значений: по нитрат-иону составило от 3,0 до 147 раза, по хлорид-иону от 6,9 до в 22,2 раза, по азоту аммонийному от 1,4 до 24.3 раза, по нитрит- иону от 1,2 до в 130 раза.
Между тем, свиной навоз относится к 4-ому классу опасности и оказывает на окружающую среду острое токсическое воздействие, а само наличие в почве превышений концентрации условно фоновых значений препятствует к использованию земельного участка для целей сельскохозяйственного производства. Между тем доказательств, подтверждающих факт проведения предприятием (которое находится в стадии ликвидации) работ по рекультивации или восстановлению загрязненных земель суду не представлено.
Фото: dni.ru
© «Вечерние Ведомости»
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22:15 | 25.04.2018
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