Завтра в Екатеринбурге начнутся испытания теплосетей кипятком

16:46 | 23.04.2018

Завтра, 24 апреля, в Екатеринбурге начнутся двухдневные испытания теплосетей максимальной температурой. С 8:00 24 апреля до 14:00 25 апреля температура воды в магистралях повысится до 115 градусов.



Напомним, что испытания будут проводиться в Кировском, Октябрьском, Ленинском и Чкаловском районах города. Оперативные бригады ЕТК будут дежурить в режиме постоянной готовности.



При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций жителей просят обращаться в мониторинговые центры по телефонам:



- ЦДС Администрации города — 005 (371-11-75);

- ЦДС АО «ЕТК» — 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18;

- ОДС АО «ЕТК» — 370-19-79, 370-59-21.



Также жителей просят не отключать системы отопления на узлах ввода, исключение составляют:



- отопительные системы социальных объектов;

- калориферные установки;

- системы горячего водоснабжения (ГВС), присоединенные по открытой схеме;

- системы ГВС, присоединенные по закрытой схеме с неисправной автоматикой регулирования;

- системы отопления, присоединенные через элеваторы, с нерабочими узлами подмешивания.



Данные системы теплоснабжения необходимо отключить до 17:00 накануне дня проведения испытаний.



В период проведения испытаний екатеринбуржцев просят соблюдать правила безопасности: проветривать помещения для понижения температуры воздуха, не приближаться к месту парения под асфальтом, не пытаться пройти по затопленным улицам, не оставлять автомобили на тепловых камерах, люках колодцев и вблизи наружных трубопроводов.



И самое главное, помните, что нужно объяснить детям опасность игр рядом с колодцами и теплотрассами, а также в лужах разлившейся в случае прорыва воды — там может оказаться кипяток!





Фото: sibgenco.ru