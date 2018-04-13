Прокуратура через суд добивается ремонта дороги в Артемовском районе

09:12 | 16.04.2018

Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать администрацию Артемовского городского округа и территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино отремонтировать дорогу по улице Заречной, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Отметим, что данный участок является единственной дорогой к жилым домам села Лебедкино.



— На протяжении всего пути имеются многочисленные просадки, каменистые выступы, выбоины, ширина не соответствует предъявляемым требованиям, отсутствует тип «дорожной одежды» и другое, — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В итоге Артемовский городской суд, а затем и судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда удовлетворили требования надзорного органа и обязали администрацию отремонтировать дорогу.





Фото: app.sm-news.ru