Гранату в кухонном шкафу нашел один из жителей Березовского

15:20 | 14.04.2018

Житель Берёзовского в купленной им недавно квартире обнаружил боевую гранату. Об этом мужчина сообщил в полицию. К дому на Пролетарской, 5, приехали пожарные, полицейские и взрывотехники. Как оказалось, несколько месяцев эту квартиру сдавали. Сейчас хозяин решил приводить жильё в порядок, открыл шкафчик на кухне, а там под коробками с кофе нашёл «сюрприз».



Сапёры подтвердили, что граната боевая, и вывезли её. Скорее всего, гранату оставили временные жильцы.



Руководитель пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал следующее: «На указанный адрес выезжали сотрудники полиции и специалисты предприятия «Уралвымпел». Находку изъяли и вывезли в безопасное место для уничтожения. Жильцам дома и самому строению угрозы нет. По данному факту сыщики проводят проверку».





Фото: chert-poberi.ru