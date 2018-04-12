На церемонии открытия «Екатеринбург Арены» выступят барабанщики и гимнастки

13:11 | 13.04.2018

15 апреля, во время второго тестового матча на «Екатеринбург Арене», пройдет торжественное открытие стадиона. Напомним, что первая тестовая игра состоялась 1 апреля при частичной загрузке. В этот раз ожидается более 30 тысяч болельщиков.



Церемония открытия продлится всего 20 минут, до начала игры. Зрителям представят шоу барабанщиков, а также выступление гимнасток — воспитанниц олимпийской чемпионки Ирины Зильбер. Символический ключ от стадиона передадут футбольному клубу «Урал».



— Все мы с нетерпением ждем церемонии открытия «Екатеринбург Арены», которая обещает быть динамичной и красочной. При этом то, как пройдет матч между нашим «Уралом» и московским «Спартаком», для нас имеет принципиальное значение не только как для болельщиков и любителей спорта. Это второй тестовый матч на обновленном стадионе, который впервые пройдет при полной его загрузке, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.