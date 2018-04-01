Представители Роскомнадзора требуют от суда немедленно заблокировать Telegram

13:35 | 12.04.2018

Сегодня, 12 апреля, прошло подготовительное заседание Таганского районного суда, в ходе которого представители Роскомнадзора обратились к суду с требованием немедленно заблокировать мессенджер Telegram, в случае если иск ведомства (Роскомнадзора) будет удовлетворён, сообщает «Интерфакс».



«Данное судебное дело связано с распространением информации, и, поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», — заявил представитель надзорного ведомства в ходе заседания суда.



Стоит отметить, что представители ответчика (Telegram) на заседании не присутствовали. Рассмотрение иска Роскомнадзора по делу Telegram назначено на 13 апреля.



Напомним, что 6 апреля представители Роскомнадзора обратились с требованием о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ в Таганский районный суд Москвы. Причиной иска послужил отказ представителей компании предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Администрация мессенджера продолжает настаивать на том, что требование регулятора незаконно, кроме того, говорят представители сервиса, выполнить это требование невозможно по техническим причинам.



Фото: android.mobile-review.com