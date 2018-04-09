Более 100 корейских компаний примут участие в «Иннопроме-2018»

17:52 | 11.04.2018

Корея, которая является страной — партнером «Иннопрома-2018» в Екатеринбурге, представит на выставке 103 предприятия — лидеров машиностроения, робототехники, автомобилестроения, энергетики, промышленного оборудования, металлообработки.



В предварительный список вошли такие компании, как Doosan Infracore, PT Coupling, Hyundai Motors, IRROBOT, TagTec, Jungwoo Motor, Yongsung Electric и многие другие.



Также в рамках «Иннопрома» состоится российско-корейский бизнес-форум. Кроме того, Корея подготовила обширную культурную программу.



Напомним, что международная промышленная выставка пройдет 9–12 июля 2018 года. В этом году заявлена тема «Цифровое производство».