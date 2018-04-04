В Березовском приостановили работу предприятия из-за угольной пыли в воздухе

13:40 | 7.04.2018

В Берёзовском прокуратура приостановила деятельность предприятия, занимающегося производством брикетов из мелкого торфа и угля, поскольку на ООО «САТИС» регулярно жаловались местные жители.



Горожан беспокоила угольная пыль, поскольку предприятие не позаботилось о наличии санитарной зоны в 300 метров. На деле границы площадки для производства до ближайшего дома составляли 60 метров.



Проверка показала, что в ООО «САТИС» не разработали план предельно допустимых выбросов загрязнения в воздух, а также у них в распоряжении не было санитарно-эпидемиологического заключения о том, что производство выполняется в соответствии с санитарными правилами. Также отмечается, что предприятие не привлекало специалистов для выяснения экологической ситуации.



Прокуратура направила материалы проверки в суд, который постановил устранить все выявленные нарушения. В первую очередь, предприятию следует обеспечить расстояние от жилых домов не менее 300 метров. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что предприятие не будет функционировать, пока нарушения не устранят.



Фото: todaykhv.ru