Невнимательный водитель сбил 17-летнего пешехода рядом с отделом полиции

13:19 | 7.04.2018

Авария произошла утром 7 апреля напротив дома №119 на улице С.и Ванцетти, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Водитель "ВАЗ- 2115" ехал со стороны Радищева в сторону Куйбышева - на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходящего проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомашины.



"Со слов водителя, пешехода он не увидел из-за яркого солнца, которое его ослепило", - сообщили в ГИБДД.



В результате ДТП пострадавший пешеход с подозрением на травму головы и ссадинами лица был госпитализирован в детское лечебное учреждение.



Фото: auto.vercity.ru