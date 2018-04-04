Мэрия Екатеринбурга определилась с программой празднования Дня Победы

21:19 | 6.04.2018

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Мероприятия запланированы с 24 апреля до 10 мая 2018 года. Празднование Дня Победы обойдется Екатеринбургу в 20 миллионов рублей.



Среди мероприятий — традиционный парад войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года, вахта памяти на посту № 1 на площади Коммунаров и на Широкореченском мемориале, а также гала-концерт в Историческом сквере. Также все желающие смогут принять участие в акции «Бессмертный полк».



Отметим, что главными героями праздника должны стать 1 330 участников Великой Отечественной войны, а также 238 узников концентрационных лагерей и гетто и более 12,5 тысячи тружеников тыла.



Остается надеяться, что в этом году администрация Екатеринбурга примет меры по организации транспорта для ветеранов Великой Отечественной войны. Напомним, что в позапрошлом и прошлом году этим вопросом занимались исключительно общественники, а многократные обращения в администрацию ни к чему не привели.



Фото: Илья Родионов