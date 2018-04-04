ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 5 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 5 апреля произошло 4 ДТП с пострадавшими, 4 человека получили травмы различной степени тяжести.Так, вЕкатеринбурге на ул. Машинистов, 6, водитель «Вольво ХС90», двигаясь по ул. Машинистов со стороны ул. Готвальда в сторону ул. Гражданской, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомобилем «Хонда-Джаз», двигающимся во встречном направлении прямо.В результате ДТП пострадала водитель «Хонды», с места ДТП доставлена в 23-ю ГКБ.в Екатеринбурге на улице Ангарской водитель автобуса ПАЗ (маршрут 014, Академический — 9-я ДГБ), двигаясь по ул. Ангарской со стороны ул. Байдукова в сторону ул. Билимбаевской, допустил падение пассажира в салоне автобуса.В результате ДТП пострадал пассажир автобуса 1935 года рождения. С места ДТП пострадавшая попутным транспортом доставлена в 7-й травмпункт, после чего направлена в 36-ю ГКБ. Хотелось бы отметить, что пассажирам общественного транспорта при движении в целях собственной безопасности необходимо держаться за поручни, чтобы избежать падения в салоне общественного транспорта.в Екатеринбурге, на нерегулируемом перекрестке улиц Корепина — Шефская, водитель автомобиля «Киа-Рио», двигаясь по улице Шефской со стороны ул. Фронтовых Бригад в сторону ул. Краснофлотцев, не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение с автомобилем «Рено-Премиум», который осуществлял поворот направо на ул. Корепина в сторону ул. Донской.В результате ДТП пассажирка «Киа-Рио», девушка 1990 года рождения, получила телесные повреждения.в Серове водитель «Шевроле-Авео» при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора допустила столкновение с автомобилем «Лада-Приора», двигающимся во встречном направлении прямо.В результате столкновения травмы получил пассажир «Лады» — мужчина 1982 года рождения, не госпитализирован.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 34Выезд на полосу встречного движения — 59Непредоставление преимущества пешеходам — 327Нарушения водителями маршрутного транспорта — 39Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 86Неиспользование ремней безопасности — 889Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.