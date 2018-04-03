В 2018 году моногорода Свердловской области получат 4,6 млрд рублей

17:47 | 5.04.2018

Тему снижения монозависимости городов Свердловской области обсудили сегодня на заседании проектного комитета региона под руководством первого вице-губернатора Алексея Орлова. В частности, речь шла об информатизации объектов здравоохранения и организации автоматизированных рабочих мест в медицинских учреждениях.



По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, в 2018 году моногорода региона получат 4,6 млрд рублей, в том числе почти 583 млн рублей на формирование современной городской среды, что на 70 процентов больше, чем в прошлом году.



Напомним также, что в 2018 году в рамках региональной программы снижения монозависимости на Среднем Урале планируют создать порядка 40 тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.





Фото: golosagorodov.info