Погашен долг по заплате перед 180 работниками агропредприятия в Красноуфимске

12:59 | 5.04.2018

В Красноуфимске погашены долги перед работниками одного из сельхозпредприятий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Ранее 180 человек недополучили более 4,2 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется.



Возможно, речь идет о ЗАО «Агрофирма Ключики». Ранее на предприятии уже имелись долги перед 192 сотрудниками, которые были погашены в августе 2017 года. Тогда речь шла об аналогичной сумме.





Фото: in-news.ru