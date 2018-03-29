В Екатеринбурге в жилом доме произошел пожар. Эвакуированы 10 человек

10:33 | 1.04.2018

Вчера вечером в Екатеринбурге загорелась квартира в двухэтажном доме на улице Заводская. Пожарно-спасательными подразделениями были эвакуированы 10 человек, семеро из них – дети.



По информации ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 10 квадратных метров, повреждено домашнее имущество. В борьбе с огнем участвовали 13 спасателей и 3 единицы спецтехники.



Известно, что при пожаре пострадал хозяин горевшей квартиры: молодой человек, пытаясь спастись от огня, выскочил на балкон и прыгнул вниз. Бригада скорой помощи доставила его в ожоговый центр в тяжелом состоянии.



Фото: Служба спасения "Сова"