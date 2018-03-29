Пьяный лихач из Первоуральска решил поиграть в «догонялки» с полицией

11:15 | 31.03.2018

Жители Первоуральска смогли заснять на видео погоню: сотрудники полиции преследовали пьяного лихача, который изо всех сил пытался оторваться от преследователей.



Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, 29 марта в 02:10 рядом с домом №33 на ул. Ильича сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал остановиться автомобилю «Опель Астра», на что машина с ещё большей скоростью рванула вперёд, явно пытаясь удрать. Сотрудники ГИБДД Первоуральска отправились в погоню. Остановить удирающего автомобилиста смогла только жёсткая встреча с ВАЗ-21214, ехавшего по главной дороге. В результате этого столкновения водитель отечественной машины, мужчина 1969 года рождения с 18-летним стажем вождения, получил перелом внутренней лодыжки правой голени и ушиб головы – он госпитализирован.



Позже выяснилось, что водитель «Опеля» был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он ожидает наказания, которое будет достаточно суровым.



Фото: adt.by