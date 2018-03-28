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19:55 | 30.03.2018
Более 400 участников публичных слушаний одобрили проект новых правил застройки Екатеринбурга
Представленный документ одобрили 431 человек, «против» высказался всего 1, при этом еще 11 участников воздержались.
Отметим, что прошедшие слушания не станут единственными. Известно, что уже 5 июня этого года проект ПЗиЗ должен быть внесен на рассмотрение Екатеринбургской городской думы.
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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