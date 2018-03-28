Более 400 участников публичных слушаний одобрили проект новых правил застройки Екатеринбурга

19:55 | 30.03.2018

Сегодня в Екатеринбурге состоялись публичные слушания по проекту новых правил землепользования и застройки. По информации пресс-службы мэрии, помимо рассмотрения проекта документа, на мероприятии также были выслушаны предложения ряда граждан и организаций.



Представленный документ одобрили 431 человек, «против» высказался всего 1, при этом еще 11 участников воздержались.



Отметим, что прошедшие слушания не станут единственными. Известно, что уже 5 июня этого года проект ПЗиЗ должен быть внесен на рассмотрение Екатеринбургской городской думы.



Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга