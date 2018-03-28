1 апреля в России стартует призывная кампания. Норма для Свердловской области — 3,8 тысячи человек

14:34 | 30.03.2018

В Свердловской области готовятся к проведению весенней призывной кампании, которая начнется 1 апреля и завершится 15 июня. В этом году Министерство обороны РФ установило для Среднего Урала норму — 3 845 призывников. В регионе будут работать 79 призывных комиссий.



«Одно из важных направлений призывной кампании — принятие действенных мер по сокращению числа уклонистов от призыва. Это вполне посильная задача при организации четкого взаимодействия между подразделениями военного комиссариата, органами внутренних дел, паспортно-визовой службой, главами сельских и поселковых администраций, домоуправлениями, руководителями учебных заведений, СМИ», — отметил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.



Напомним, что в прошлом году в ряды вооруженных сил отправились 3 959 свердловчан: в сухопутные войска — более 2 тысяч, в военно-морской флот — 100, в военно-космические силы — около 300, в железнодорожные войска — 150, в ракетные войска стратегического назначения — около 200.





Фото: 8692.ru