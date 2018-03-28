Уралец, задолжавший банку 200 тысяч рублей, пытался скрыть от приставов «левые» счета

11:41 | 30.03.2018

Житель Сухоложского района задолжал банку около 200 тысяч рублей по кредиту. В отделе судебных приставов он заявил, что не может погасить задолженность, так как не имеет постоянного официального трудоустройства.



— Выход в адрес должника также не принес ощутимых результатов: у должника отсутствовало имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, — отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



В дальнейшем судебные приставы обнаружили у должника несколько расчетных счетов, не являющихся зарплатными, и наложили на них арест. Вскоре на один из счетов поступила необходимая сумма, которая была списана и переведена банку.





Фото: newizv.ru