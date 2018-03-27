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12:10 | 29.03.2018

В Каменске-Уральском оштрафовали водителя автобуса, который высадил ребенка в неположенном месте

В Каменске-Уральском привлекли к ответственности водителя автобуса № 16, который высадил ребенка в неположенном месте.

Инцидент произошел вечером 26 января. Водитель высадил 14-летнего пассажира на остановке «Степная», не доставив его до места назначения — остановки «ЗТО». При этом водитель самовольно изменил маршрут движения. Как ранее сообщали СМИ, мальчику пришлось идти до дома пешком несколько километров.

Водитель нарушил закон «О безопасности дорожного движения». Его оштрафовали на 1,5 тысячи рублей. В адрес директора компании-перевозчика — ООО «Экспресс-Сити» — внесено представление с требованием устранить нарушения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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