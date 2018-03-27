«Лента» против власти: торговая сеть подала иск против правительства региона

20:50 | 28.03.2018

Произошло это 26 марта. В Арбитражный суд Свердловской области обратилась торговая сеть «Лента». Иск направлен против правительства региона.



Производство еще не началось, поэтому детали и суть иска неизвестны. Ходят слухи, что требования «Ленты» связаны с определением кадастровой оценки имущества и земли торговой сети.



Подобные споры уже происходили в Екатеринбурге. Ранее с подобными претензиями обращались ТРЦ и бизнес-центры. Среди них «Кировский», «Восточный» и «Антей».



Фото: lenta-katalog.ru