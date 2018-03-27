Здание Петровского приюта передадут медицинскому колледжу

18:40 | 28.03.2018

Здание на Крылова, 2, в Екатеринбурге, где раньше располагалось Управление миграционной службы, правительство региона передало Свердловскому областному медицинскому колледжу. Постройка площадью три тысячи «квадратов» является объектом культурного наследия «Здание бывшего Петровского приюта».



Здание колледжу передали «с целью ликвидации дефицита помещений, требуемых для осуществления учебного процесса, и с учетом территориальной близости здания к общежитию учреждения, где проживают учащиеся, в том числе инвалиды по зрению».



Сейчас здание не используется и находится в удовлетворительном состоянии. В здании планируется разместить филиал Свердловского областного музея истории медицины.



Фото: Google.Maps