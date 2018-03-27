На сайте екатеринбургского футбольного клуба «Урал» опубликованы схемы прохода на «Екатеринбург Арену». Напомним, что уже в воскресенье, 1 апреля, на обновленном стадионе состоится первый тестовый матч — «Урал» против казанского «Рубина».На стадион можно попасть с 14:00 (за два часа до начала игры). Для зрителей будут работать входные группы № 1 и № 3 со стороны улицы Репина и № 5 со стороны улицы Татищева. При этом пройти можно через любую, вне зависимости от расположения места. Ограничения касаются только входной группы № 4 со стороны улицы Пирогова: она предназначена для болельщиков команды гостей.Пройти на трибуны можно через 18 входов, отдельные входы будут работать для маломобильных групп населения, болельщиков команды гостей и VIP-зрителей.