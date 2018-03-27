Новости дня
14:59 | 28.03.2018
В Серове призывнику-вегетарианцу отказали в альтернативной службе
— У нас был такой случай. Вы все знаете, кто такие веганы. Пришел один такой гражданин и говорит: «Я три месяца мясо не ем, служить не могу» — и так далее. Но это не довод, нам не нужно доказывать свои убеждения. В соответствии с законом гражданин обязан обосновать свои убеждения, которые не позволяют ему служить. Нужно принести подтверждающие документы, позволено пригласить свидетелей, которые подтвердят, что вера не позволяет призывнику держать в руках автомат, — рассказал Эдуард Вивтоненко.
Отмечается, что всего за время призывной кампании было подано два заявления на прохождение альтернативной гражданской службы. Заявление второго призывника, «по жизненным принципам», удовлетворили, он смог убедить комиссию.
Фото: krd.ru
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:19 | 28.03.2018
«Т Плюс» предоставит должникам за тепло возможность погасить обязательства без пени
17:18 | 28.03.2018
Природоохранная прокуратура внесла представление главе Среднеуральска за свалку химических отходов
16:33 | 28.03.2018
Пермские родители смогут организовать детский отдых в лагерях досуга и палаточных лагерях без сертификата
16:10 | 28.03.2018
Временные трибуны «Екатеринбург Арены» демонтируют до конца 2018 года
15:42 | 28.03.2018
Очередной суд о передаче РПЦ зданий трех колледжей в Екатеринбурге состоится 15 мая
15:33 | 28.03.2018
Мандатная комиссия свердловского Заксобрания проголосовала за лишение Армена Карапетяна депутатских полномочий
15:09 | 28.03.2018
В Екатеринбурге запустили горячую линию по безопасности ТЦ
15:03 | 28.03.2018
В Прикамье прошел семинар, посвященный жилью для молодых семей
14:59 | 28.03.2018
В Серове призывнику-вегетарианцу отказали в альтернативной службе
14:39 | 28.03.2018
Куйвашев и Якоб возложили цветы к временному мемориалу в память погибших в Кемерове
14:27 | 28.03.2018
Школьники поселка Бажово подготовили проект благоустройства парка
14:24 | 28.03.2018
Предприятия Группы РМК в 2017 году выпустили больше золота и серебра
14:23 | 28.03.2018
В Кургане должник заснул на приеме у судебного пристава. Будили два часа
14:13 | 28.03.2018
Екатеринбургский Водоканал решил нанять коллекторов
14:10 | 28.03.2018
Более 1300 пермяков присоединились к акции «Кемерово, мы с тобой»
14:06 | 28.03.2018
Суд постановил взыскать с судимого топ-менеджера Екатеринбургского метрополитена Александра Мирошника 10 миллионов рублей
13:51 | 28.03.2018
Житель Зауралья выбивал послушание у падчерицы кулаками
13:48 | 28.03.2018
На ликвидацию свалок в 2018 году в Екатеринбурге потратят 11,7 млн руб.
13:17 | 28.03.2018
В Свердловской области взрывают и режут лед
13:14 | 28.03.2018
В Перми будет исключен из пересадочной системы автобус № 62
12:56 | 28.03.2018
Администрация Екатеринбурга закупит 50 единиц уборочной техники
12:37 | 28.03.2018
На Урале проходят масштабные ракетные учения
12:17 | 28.03.2018
В Екатеринбурге проверят пожарную безопасность школ и детских садов
12:04 | 28.03.2018
В Среднеуральске сотрудник мэрии избил помощника депутата гордумы
12:03 | 28.03.2018
Вчера на Серовском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода
11:50 | 28.03.2018
В Кургане перед судом предстанет серийный педофил. Ему придется ответить и за съемку и распространение детской порнографии
11:14 | 28.03.2018
На Урале дорожных строителей обязали предоставлять документы о легальности используемых материалов
11:09 | 28.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 марта 2018 года
11:01 | 28.03.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели частный дом и автомобиль
11:00 | 28.03.2018
Екатеринбурженке грозит срок за сообщение о минировании автовокзала
10:45 | 28.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 марта 2018 года
10:45 | 28.03.2018
В апреле на Эльмаше организуют пункт приема опасных отходов
10:26 | 28.03.2018
Из-за отравлений школьников в уральском селе приостановлена деятельность предпринимателя
10:01 | 28.03.2018
Пассажир рейса Екатеринбург — Анталья устроил дебош на борту. Проводится доследственная проверка
09:56 | 28.03.2018
Спасая имущество при пожаре, в Екатеринбурге обгорел охранник
09:46 | 28.03.2018
На Урале за взятку будут судить сотрудника Ростехнадзора
09:31 | 28.03.2018
В Ивделе вынесли приговор по убийству 10-летней давности
09:09 | 28.03.2018
На улице Краснолесья ночью горели два автомобиля
09:00 | 28.03.2018
В Екатеринбурге попытались ограбить отделение Сбербанка
22:22 | 27.03.2018
Мужчин, укравших килограммовый изумруд, выпустили из-под стражи
21:36 | 27.03.2018
Ельцин-центр эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
20:44 | 27.03.2018
Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию ПАО «Газпром»