В Серове призывнику-вегетарианцу отказали в альтернативной службе

14:59 | 28.03.2018

Во время призывной кампании осени 2017 года в Серове один из призывников подал заявление на прохождение альтернативной гражданской службы в связи с тем, что он является вегетарианцем, передает издание «Глобус» со ссылкой на военного комиссара Серова Эдуарда Вивтоненко.



— У нас был такой случай. Вы все знаете, кто такие веганы. Пришел один такой гражданин и говорит: «Я три месяца мясо не ем, служить не могу» — и так далее. Но это не довод, нам не нужно доказывать свои убеждения. В соответствии с законом гражданин обязан обосновать свои убеждения, которые не позволяют ему служить. Нужно принести подтверждающие документы, позволено пригласить свидетелей, которые подтвердят, что вера не позволяет призывнику держать в руках автомат, — рассказал Эдуард Вивтоненко.



Отмечается, что всего за время призывной кампании было подано два заявления на прохождение альтернативной гражданской службы. Заявление второго призывника, «по жизненным принципам», удовлетворили, он смог убедить комиссию.





Фото: krd.ru