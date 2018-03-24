Мужчин, укравших килограммовый изумруд, выпустили из-под стражи

22:22 | 27.03.2018

В уголовном деле «хозяев Медной горы» новый поворот.



Напомним, двое мужчин пытались продать килограммовый изумруд. Сделка обещала быть прибыльной, поскольку стоимость камня составляет почти три миллиона рублей. Однако продажа сорвалась: покупателями оказались полицейские.



Как рассказывают в УМВД по Екатеринбургу, у задержанных было изъято травматическое оружие, переделанное под боевое, ружье и патроны, а также драгоценные камни и изделия из драгоценных металлов и камней.



Найденный изумруд стал одним из крупнейшим за последние 20 лет. Его вес составил 1 килограмм 226 грамм, а цена - свыше 2,2 миллиона рублей.

Однако сейчас Свердловский областной суд отменил этот приговор. Мужчинам грозило до 7 лет колонии. Кировский районный суд тогда приговорил Николая Бирюкова к 2,5 годам, а Ельмара Шахверанова - к 2 годам колонии общего режима.



По словам адвоката мужчин, камень сейчас находится в УМВД, а их скоро выпустят из СИЗО.



Фото: vsekamni.net