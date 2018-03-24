Новости дня
19:00 | 27.03.2018
В Екатеринбурге коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу, в котором фигурирует ритуальный убийца
Как и ожидалось, присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт: трое присяжных посчитали, что Алиев и Едигарян непричастны к убийству, у остальных девяти была иная точка зрения (присяжные совещались 3,5 часа).
Отметим, что, по мнению редакции, вердикт стал результатом однобокого рассмотрения дела (читать здесь), так как присяжные были лишены возможности полноценно ознакомиться с материалами и решение вынуждены были принимать, основываясь лишь на части сведений, к которым у них был доступ, то есть слепо, так как любой вывод, основанный на одной позиции (в нашем случае по большей части обвинительной), подлежит критике и может, и даже должен, быть оспорен.
Следующее заседание по делу Алиева и Едигаряна состоится 2 апреля. На нем государственный обвинитель выскажет свою позицию по поводу назначения меры наказания каждому из подсудимых, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:22 | 27.03.2018
Мужчин, укравших килограммовый изумруд, выпустили из-под стражи
21:36 | 27.03.2018
Ельцин-центр эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
20:44 | 27.03.2018
Более 40 пермских предприятий представили свою продукцию ПАО «Газпром»
19:00 | 27.03.2018
В Екатеринбурге коллегия присяжных вынесла вердикт по уголовному делу, в котором фигурирует ритуальный убийца
18:18 | 27.03.2018
Свердловская прокуратура начала проверки ТРЦ после пожара в Кемерове
17:14 | 27.03.2018
На Колмогорова в Екатеринбурге сгорел Subaru Forester
16:47 | 27.03.2018
Пермяки завоевали восемь медалей на первенстве России по киокушинкай
16:40 | 27.03.2018
Екатеринбургская фан-зона ЧМ-2018 будет работать 25 дней
16:20 | 27.03.2018
По делу о дисквалификации Александра Якоба сменился судья
16:17 | 27.03.2018
Прокуратура Курганской области проверит все ТРЦ в регионе на пожарную безопасность
16:02 | 27.03.2018
В библиотеке им. Герцена проходит весенняя выставка детских картин
15:55 | 27.03.2018
Евгений Куйвашев поручил отменить все развлекательные мероприятия в Свердловской области в связи с трауром
15:30 | 27.03.2018
На Урале за два миллиона отремонтируют Дом купцов Ижболдиных
15:23 | 27.03.2018
В дни школьных каникул энергетики «Т Плюс» и ПСК напоминают правила безопасного поведения у объектов ЖКХ
15:16 | 27.03.2018
Парламент Зауралья увеличил компенсацию расходов на «коммуналку» и сельским медикам
14:44 | 27.03.2018
В Екатеринбурге проходит акция в память о погибших в Кемерове (ФОТО)
14:39 | 27.03.2018
Теплоснабжение Соликамска восстановлено
14:34 | 27.03.2018
В Екатеринбург приедет замминистра спорта РФ Павел Новиков
14:31 | 27.03.2018
В Прикамье утвержден план тушения лесных пожаров на территории региона на сезон 2018 года
13:51 | 27.03.2018
Завтра в уральской столице стартует Неделя моды
13:37 | 27.03.2018
В соцсетях появилось видео с версией о теракте в ТЦ «Зимняя вишня»
13:31 | 27.03.2018
БЦ «Арена» и «Саммит» эвакуировали в Екатеринбурге
13:26 | 27.03.2018
В Прикамье вводится весеннее ограничение движения большегрузов
13:09 | 27.03.2018
В Екатеринбурге прошло заседание Совета общественной безопасности
12:46 | 27.03.2018
Завтра пермяков научат играть на укулеле
12:45 | 27.03.2018
«Постоим в тишине, возложим цветы, игрушки, свечи». В Детском парке Кургана пройдет траурное шествие в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
12:44 | 27.03.2018
На ВИЗе начали вскрывать гаражи неустановленных владельцев
12:38 | 27.03.2018
Для жителя Прикамья задолженность по алиментам стала препятствием к выходу на свободу по амнистии
12:15 | 27.03.2018
В Екатеринбурге начинаются проверки торговых центров
11:54 | 27.03.2018
Увеличена частота рейсов из Перми в Москву
11:49 | 27.03.2018
Еще на двух улицах Екатеринбурга запретили останавливаться
11:39 | 27.03.2018
В Полевском произошло ДТП с участием машины начальника ГИБДД
11:12 | 27.03.2018
На Урале будут судить спортсмена, заказавшего через Интернет анаболические стероиды
11:11 | 27.03.2018
В Кургане 29 марта проверят работу системы оповещения населения. Ждите сигнала гражданской обороны «Внимание всем!»
10:53 | 27.03.2018
В Качканаре у должника арестовали дом, земельные участки и автомобиль
10:33 | 27.03.2018
Екатеринбургскую учительницу подозревают в занятии проституцией
10:08 | 27.03.2018
Проверка готовности Пермского края к пожароопасному сезону будет завершена к концу марта
09:47 | 27.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 марта 2018 года
09:38 | 27.03.2018
Стоимость строительства трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма неожиданно выросла на 96 млн руб.