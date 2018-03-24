09:13 | 27.03.2018

Как стало известно изданию «Вечерние ведомости», сегодня ночью в Екатеринбурге ограблен оружейный магазин, расположенный на улице Малышева, 31д.



Воришки проникли в помещение магазина через потолок, очевидно разобрав пол в одном из помещений областного ДОСААФ, расположенном над магазином.



Из магазина были похищены одна единица нарезного оружия и несколько единиц травматического и газового оружия.



«По данному факту сотрудниками отдела полиции №5 проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному происшествию. Также в ходе проверки будут опрошены возможные очевидцы инцидента», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Фото: megaohota.ru