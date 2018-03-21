96 % детской одежды продается в Свердловской области с нарушениями

09:35 | 23.03.2018

В прошлом году сотрудники Роспотребнадзора проверили в Свердловской области 234 предприятия, которые занимаются продажей детских товаров. По итогам проверок установлено, что реализуется с нарушениями 37 % детских игрушек, 96 % одежды и обуви и 3 % школьно-письменной продукции.



Товары забракованы по причине несоответствия обязательным требованиям безопасности и качества, отсутствия информации о товаре на русском языке, отсутствия маркировочных ярлыков и многого другого.



В итоге составлено 580 протоколов об административных правонарушениях, предприниматели оштрафованы на общую сумму 12,3 млн рублей.





Фото: byseratki5.website