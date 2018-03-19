Вынесен приговор виновнику смертельного ДТП на Урале

17:49 | 20.03.2018

Березовский городской суд приговорил 30-летнего жителя Нижегородской области, водителя-экспедитора Анатолия Махалина, к 2 годам 10 месяцам в колонии-поселении за ДТП, которое произошло на трассе Березовский — Новосвердловская ТЭЦ.



Ночью 2 ноября 2016 года Махалин управлял автопоездом, состоящим из тягача и полуприцепа. Он двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Березовского, когда понял, что едет неправильно, и решил развернуться. При этом он занял всю дорогу, в том числе полосу встречного движения. Так как это происходило ночью, а светоотражатели полуприцепа были загрязнены, в полуприцеп врезался автомобиль Toyota Camry, в котором ехали четверо человек.



В результате аварии один из пассажиров легковушки погиб, водитель получил вред здоровью средней тяжести, еще двое пассажиров — тяжкий вред.



Приговор не вступил в законную силу.





Фото: news.vtomske.ru