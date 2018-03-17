В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека

13:40 | 19.03.2018

Сегодня утром на 156-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом Бутка — Екатеринбург, в котором ехали 12 пассажиров. От столкновения автобус отбросило на площадку, где стояла уборочная техника.



В результате аварии погибли пожилые мужчина и женщина, которые ехали в легковом автомобиле. Пассажиры автобуса не пострадали. Их пересадили в другой автобус и отправили в Екатеринбург.





Фото: Илья Черепанов/ВКонтакте