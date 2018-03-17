В Екатеринбурге прошел митинг в честь воссоединения России и Крыма

Накануне в Екатеринбурге прошел торжественный митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.«Я от всей души поздравляю всех с великим праздником воссоединения Крыма и России. Крым исторически всегда был российским. Урал и Крым — вместе. Я благодарю вас за то, что вы сегодня проявили гражданскую активность и приняли участие в важнейшем политическом событии», — сказал Евгений Куйвашев.Отметить годовщину воссоединения также пришли представители общественных организаций, молодежных объединений и волонтерских центров.Напомним, что Крым официально вошел в состав России 18 марта 2014 года.