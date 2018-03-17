В Свердловской области завершился день выборов президента РФ

21:16 | 18.03.2018

Голосование на выборах Президента РФ в Свердловской области завершено, избирательные участки закрылись в 20:00.



Председатель Облизбиркома Валерий Чайников заявил о том, что члены комиссии приступили к подсчету голосов. «Мы констатируем, что выборы Президента России прошли в Свердловской области на высоком организационном уровне в соответствии с законом и с соблюдением необходимых мер безопасности», - отметил глава областной избирательной комиссии.



Отметим, что, по словам Валерия Чайникова, серьезных нарушений, способных повлиять на итоги выборов, в регионе не зафиксировано.



Фото: bizbi.ru