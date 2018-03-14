Заместитель Бастрыкина приедет в Екатеринбург и встретится с горожанами

21:59 | 15.03.2018

Заместитель главы СКР Александра Бастрыкина генерал-лейтенант юстиции Илья Лазутов в Екатеринбург прибудет на следующей неделе.



Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, на Среднем Урале московский следователь проведет личный прием граждан. Встречи с жителями пройдут 21 марта в помещении регионального Следственного управления, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 18.



Илья Лазутов прилетит в Екатеринбург из ХМАО, где в течение трех последних дней он проводил совещание с руководством СУ СКР по ХМАО, в ходе которого шло обсуждение резонансных уголовных дел, находящихся на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.



В Ханты-Мансийске Лазутов также провел личный прием граждан.



Фото: m.bk55.ru