Фотограф, убивший свою жену-модель, пытается перевестись в колонию-поселение

20:43 | 15.03.2018

Бывший гламурный фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей жены-модели, попробовал смягчить себе условия жизни. Он попросил суд перевести его из колонии строгого режима в колонию-поселение, поскольку ему необходимо зарабатывать деньги для оплаты кредитов.



Для того, чтобы решить этот вопрос, сотрудники Новолялинского районного суда приехали к фотографу в колонию № 54. Они провели выездное заседание, которое закончилось не в пользу Лошагина.



— Суд рассматривал ходатайство защиты об изменении режима содержания на колонию-поселение, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. — Но производство было прекращено в связи с тем, что заключенный не имел права претендовать на изменение условий режима. По закону необходимо отбыть определенное количество лет наказания в том режиме, который обозначил суд, а потом уже претендовать на условно-досрочное освобождение либо замену режима.



Напомним, что Дмитрия Лошагина приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Это произошло 2,5 года назад. Чтобы претендовать на смену условий, ему надо отбыть минимум 2/3 срока.



— Если бы Диму перевели в колонию-поселение, это бы очень хорошо на нем отразилось. Он бы больше времени уделял работе, религии. Он же такой деятельный человек. Мог бы сделать что-то для людей в колонии. Он сейчас занят работой в церкви. Приобщается к духовной жизни. Мы ему книги церковные посылаем, — говорит мать Лошагина Светлана Соловьева.



Фото: regnum.ru