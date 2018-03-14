Екатеринбургскому серийному угонщику велосипедов назначили наказание

18:50 | 15.03.2018

Сегодня Кировский суд вынес приговор 39-летнему обвиняемому в серии краж велосипедов и изготовлении наркотиков.



Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет в колонии особого режима по двум статьям: 158 УК РФ «Кража», а также по статье 228 УК РФ «Незаконные изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».



Всего в деле фигурировало 34 эпизода, а общая сумма причинённого ущерба составляет около 450 тысяч рублей.



Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Фото:inhimkicity.ru