К акциям на особо охраняемых природных территориях будут активно привлекать свердловских добровольцев

17:11 | 14.03.2018

Методические рекомендации по развитию экологического добровольческого движения на особо охраняемых природных территориях Среднего Урала разрабатывает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.



По замыслу разработчиков привлекать свердловских добровольцев планируется для проведения разъяснительных бесед в пожароопасный период, прохождения курсов экскурсоводов и участия в благотворительных экскурсиях, к сооружению новых и ремонту действующих рекреационных объектов на охраняемых территориях, участию в различных массовых мероприятиях, направленных на формирование бережного отношения к природе.



«Ежегодно мы привлекаем общественность к посадкам леса, уборкам в парках, обустройству родников. В этих мероприятиях, которые проходят под патронатом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, традиционно принимают участие десятки тысяч добровольцев. В этом году перечень направлений взаимодействия с общественностью будет существенно расширен. Более того, мы призываем жителей Свердловской области поделиться своими идеями по поводу новых форм сотрудничества, направленных на развитие особо охраняемых природных территорий», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Свои предложения жители региона могут направлять на электронный адрес: a.ponomareva@egov66.ru.



Напомним, 2018 год объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтёра).



Фото: ekatgid.ru