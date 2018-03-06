Рубрика: Новости дня
13:20 | 8.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 марта 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 80 противоправных деяний. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 7 фактов мошенничества, 20 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 15 сбытов.
За минувшие дежурные сутки произошло 1 ДТП с пострадавшими, в котором погиб 1 человек.
За прошедшие сутки на территории состоялось 7 мероприятий, в которых приняли участие 3240 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 33 сотрудника органов внутренних дел, 83 работника частных охранных предприятий. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв из 10 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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