Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 марта 2018 года

13:20 | 8.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 07.03.2018 до 08:00 08.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 143 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 80 противоправных деяний. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 7 фактов мошенничества, 20 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 15 сбытов.



За минувшие дежурные сутки произошло 1 ДТП с пострадавшими, в котором погиб 1 человек.



За прошедшие сутки на территории состоялось 7 мероприятий, в которых приняли участие 3240 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 33 сотрудника органов внутренних дел, 83 работника частных охранных предприятий. На случай осложнения оперативной обстановки был сформирован резерв из 10 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области