Погода в праздничные выходные в Екатеринбурге обещает быть теплой

10:58 | 8.03.2018

В Международный женский день погода в уральской столице будет терпимой. Столбики термометров не опустятся ниже -8–10 градусов, но синоптики обещают слабую метель и порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду.



По данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра существенных осадков не ожидается, на улице будет ещё теплее: минус 7–9 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 метров в секунду.



Немного похолодает в субботу. 10 марта ночью синоптики обещают понижение температуры воздуха до минус 16–18 градусов, днём в Екатеринбурге ожидается минус 8–10. Будет облачно с прояснениями, днём пройдёт небольшой снег, ветер северный, 6–11 м/с.





Фото: n71.ru