В ожидании Путина: в марте запретят полеты беспилотников над Екатеринбургом

21:41 | 2.03.2018

В дни посещения Владимира Путина Екатеринбурга – 5 и 6 марта – над городом и в радиусе 200 километре от него будут запрещены полеты беспилотников и самодельных летательных аппаратов.



Данное решение было озвучено сегодня представителями Уральского межрегионального управления воздушного транспорта. Причиной ограничений называется выполнение «особо важных полетов».



Фото: dixinews.ru