В Екатеринбурге осудили двух братьев, изнасиловавших и убивших свою подругу

20:47 | 1.03.2018

Приговор вынесли сегодня в областном суде. Одному из убийц дали 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, другому – 17. Их обвинили в зависимости от роли каждого по таким статьям, как изнасилование, совершённое группой лиц, убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием, а также в пособничестве такому убийству.



В следственном комитете сообщили, что инцидент произошел в ночь на 7 ноября 2016 года в квартире дома по улице Тверитина в Екатеринбурге. Двое братьев после застолья с подругой изнасиловали её. Потом её привели в безлюдное место и за гаражами возле помещения теплопункта убили.



«Как установлено следствием, убить жертву сообщники решили из опасения, что она сообщит об изнасиловании в правоохранительные органы», — добавили в СУ СК по Свердловской области.



Фото: the-criminal.ru