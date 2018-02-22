План борьбы с коррупцией утвердил глава администрации Екатеринбурга

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об утверждении плана по противодействию коррупции в столице Урала на 2018–2019 годы, сообщает пресс-служба мэрии. Ответственных за исполнение и своевременное предоставление отчетов о реализации проекта назначат до 15 марта.В сообщении, отмечается, что администрация города уделяет приоритетное внимание борьбе с коррупцией. На регулярной основе проходят заседания совета при главе администрации по противодействию коррупции. На официальном портале Екатеринбурга создан раздел, обеспечивающий возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. Также через официальный портал города можноФото: mosopora.ru; politikus.ru