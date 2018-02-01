Потушен пожар в девятиэтажке на Куйбышева. Горели электрощиты

13:26 | 22.02.2018

Сегодня утром произошел пожар в 9-этажном доме на улице Куйбышева. Горели электрощиты и электропроводка в подъезде. Из дома эвакуировали четырех человек, в том числе ребенка.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 11:03. В тушении были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава.





Фото: 2fons.ru