В Екатеринбурге осуждена банда банковских мошенников

14:06 | 21.02.2018

21 февраля Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговоры мошенникам, занимавшимся банковскими аферами на территории четырех областей, сообщает пресс-служба свердловской полиции. Возглавляла банду пожилая женщина.



Действовала ОПГ в 2015–2016 годах на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей. Было установлено 19 эпизодов. Мошенники брали в банках кредиты, оформляя их на асоциальных граждан, основную часть денег, естественно, присваивая себе. Суммарный ущерб составил 15 млн рублей.



«Всех участников группы признали виновными, назначив им в виде наказания обязательные работы, штрафы и лишение свободы на срок от двух до четырех лет. Лидер преступной группы следующие пять лет проведет в колонии, кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 250 000 рублей», — уточнил пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.



Фото: netdolgoff.ru