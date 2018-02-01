В Екатеринбурге при пожаре в частном доме пострадала двухлетняя девочка

Сегодня днем произошел пожар в частном двухэтажном доме в коллективном саду «Янтарь» в Екатеринбурге. Площадь горения составила 120 кв. метров.По предварительной информации, при пожаре пострадали двухлетняя девочка и мужчина. Они покинули горящий дом самостоятельно. Мужчина получил ожоги, ребенок отравился продуктами горения.В настоящее время пожар потушен.