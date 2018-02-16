Перед ЦПКиО закроют парковку на время чемпионата мира по футболу

13:55 | 19.02.2018

Парковка перед ЦПКиО будет закрыта для частного автотранспорта 5, 21, 24 и 27 июня (в период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге). Там будут парковаться лишь шаттлы. Это будет сделано для удобства гостей города, цитирует портал Е1 пресс-секретаря администрации Екатеринбурга Анатолия Карманова.



Шаттлы будут ездить из аэропорта Кольцово, с железнодорожного вокзала, из шести районов города и от «Екатеринбург-ЭКСПО», где будет работать автопарковка для личных автомобилей.



Фото: kp.ru