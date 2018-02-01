Рубрика: Новости дня
13:29 | 16.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области с 15 февраля 2018 года
Так, в 03:00 в посёлке Санкино Алапаевского района, на улице Уральской, водитель автомашины ВАЗ-21210 неправильно выбрал скорость движения и допустил съезд с проезжей части с наездом на препятствие (опору ЛЭП).
В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ-21210, мужчина 1981 г. р., скончался в машине скорой помощи. В момент ДТП он находился на заднем сиденье автомобиля. Также в автомобиле находился еще один пассажир, он травм не получил.
После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. В ходе розыскных мероприятий был установлен и задержан сотрудниками полиции. До происшествия водитель и пассажиры употребляли спиртные напитки.
В 07:45 на 4-м км автодороги Арамиль — Б. Седельниково водитель автомашины «Шевроле-Реззо» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте, не убедившись в безопасности.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1959 г. р., госпитализирован в РАО ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» с диагнозом «закрытая травма живота, ОЧМТ, УГМ, перелом основания черепа, перелом голеней».
В 11:10 в Первоуральске на улице Трубников водитель автомашины «Пежо-Партнер» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1972 г. р., доставлен в ГБ, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, перелом плеча слева.
В 13:55 в Нижнем Тагиле на улице Карла Маркса водитель автомашины ВАЗ-2113 неправильно выбрал скорость движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2114, после чего допустил наезд на стоящую автомашину «Мицубиси Л200».
В результате ДТП женщина 1983 г. р. — водитель автомашины ВАЗ-2114 — доставлена в ГБ, диагноз: ушиб волосистой части головы, растяжение шейного отдела позвоночника, ушиб левой голени.
В 15:50 на 14-м км автодороги Ревда — Дегтярск – Курганово водитель автомашины «Дэу-Нексия» на нерегулируемом перекрестке, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомашине МАЗ-5516, произошло столкновение автомобилей.
В результате ДТП пассажир автомашины «Дэу-Нексия», мужчина 1980 г. р., доставлен в ГБ, диагноз: ЗЧМТ, ушибленная рана лица, перелом костей носа, ушиб грудной клетки.
В 23:15 на 48-м км автодороги Н. Тагил — Н. Салда неустановленный водитель автомашины ВАЗ-11193 неправильно выбрал скорость движения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП сам водитель (мужчина, на вид 30 лет) доставлен в ГБ, диагноз: ЗЧМТ, в бессознательном состоянии.
15 февраля выявлено нарушений ПДД:
Водителей в нетрезвом состоянии — 27
Выезд на полосу встречного движения — 32
Непредоставление преимущества пешеходам — 763
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 27
Детские удерживающие устройства — 103
Ремни безопасности — 598
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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